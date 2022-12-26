Киев, 26 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Киев собирается поставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

(сс) МИД Украины Дмитрий Кулеба

Он уточнил в эфире телемарафона, что с соответствующей позицией киевская сторона намерена выступить 26 декабря.

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«Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета Безопасности ООН», — приводит слова Кулебы «24 канал».

Глава МИД Украины считает, что Россия не имеет права оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и продолжать свою деятельность в Организации Объединённых Наций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее призывы об исключении России из Совбеза ОНН звучали со стороны США, Евросоюза, этого требовал лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что подобные призывы со стороны Зеленского являются самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки, так как киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации как правопреемницы Советского союза, страны — учредителя ООН, из контекста ООН.

Напомним, 28 июня Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал исключить Россию из всех структур Организации Объединённых Наций. По его мнению, Москва якобы нарушила принципы ООН.