Москва, 26 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Производство электромобилей должно быть налажено в России, заявил 26 декабря глава правительства страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

В контексте ухода с российского рынка ряда зарубежных поставщиков автомобилей глава правительства призвал «сформировать условия для насыщения внутреннего рынка».

Кроме того, пора в России создавать свою компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов, отметил глава правительства. Также не нужно забывать про «новые перспективные направления».

«Например, производить не только электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширить использование газомоторного топлива, водорода», — сказал Мишустин.