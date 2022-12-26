Москва, 26 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на оперативном совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина 26 декабря описал политику экспорта металлопродукции на ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

«В условиях санкций приоритетными направлениями внешних поставок становятся рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС и СНГ, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — заявил глава Минпромторга.

Также Мантуров отметил, что российские предприятия уже начали переориентацию экспорта.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что товарооборот стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 2022 года вырос на 12,8%.