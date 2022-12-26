Берлин, 26 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Германии вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна добилась значительного прогресса в использовании возобновляемых источников энергии, сообщает агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

По словам немецкого политика, Берлин преуспел в распространении экологически чистой электроэнергии, однако этот процесс ещё далёк от завершения. Роберт Хабек напомнил, что в Германии приняли важные законы, корректировки, чтобы упростить процедуры, постепенно уйти от бюрократии и ускорить процесс использования возобновляемых источников энергии. При этом политик отметил, что конкретные правила делают ветряные турбины более привлекательными для местных жителей.

Напомним, к 2045 году власти Германии хотят добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.

Как передавало ИА REGNUM, по результатам исследования компании Verifox, жители Германии, несмотря на господдержку по урегулированию цен на энергоресурсы, столкнутся в 2023 году с ростом цен на газ и электричество, которые в среднем увеличатся на 112 и 44% по сравнению с 2021 годом.