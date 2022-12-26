Кемерово, 26 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Кемерове 26 декабря суд избрал меру пресечения владелицу частного социального приюта, где произошёл смертельный пожар. По решению Центрального районного суда Андрей Смирнов арестован.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В СИЗО он останется как минимум до 24 февраля 2023 года.

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«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», ― сказал судья в ходе заседания.

На такой мере пресечения настаивало следствие. Представитель СКР считает, что обвиняемый может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей, если останется на свободе. Прокурор в суде эту позицию поддержал. При этом сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове в частном доме на улице Таврической, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, произошёл пожар. В результате погибли 22 человека, ещё двое пострадавших с ожогами были доставлены в больницу.

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Организатор приюта 31-летний предприниматель арестован. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей. Возбуждённое следственными органами дело квалифицировано как особо важное.