Йошкар-Ола, 26 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Йошкар-Оле пострадали четыре человека, один из них находится в реанимации. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Марий Эл.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, четыре пострадавших, один из них в реанимации. Все подробности уточняются», — приводит слова представителя МВД РФ по региону ТАСС.

При этом, по информации Госавтоинспекции Марий Эл, ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло утром 26 декабря в Йошкар-Оле на перекрёстке улиц Советская и Панфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека.