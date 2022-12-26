Москва, 26 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Решение проблем безопасности на российских автодорогах нужно ускорить, заявил 26 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

Михаил Мишустин «Все целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» должны быть выполнены и достигнуты по возможности с опережением установленных сроков».

Глава правительства попросил вице-премьера Марата Хуснуллина лично контролировать это направление. Он подчеркнул, что качество дорог важно как с точки зрения увеличения трафика, так и в отношении безопасности людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две недели назад президент РФ Владимир Путин поручил усилить работу по повышению пропускной способности автострад. От того, насколько в стране эффективно решаются транспортные проблемы, «напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших граждан», отметил глава государства.