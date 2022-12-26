Екатеринбург, 26 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Аварийная посадка самолета А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Иркутске произошла из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем, сообщила 26 декабря уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Согласно полученным данным, аварийная посадка лайнера А-320, который следовал по маршруту «Душанбе-Иркутск», произошла 2 ноября в аэропорту Иркутска. При посадке у лайнера разрушилась пневматика четырех шасси. На борту воздушного судна находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Прокуратура установила, что разрушение четырех колесных шин основных опор шасси произошло в связи с наличием гидравлического давления в системе стояночного тормоза из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем.

В ведомстве также заявили, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а с летным составом проведены занятия по повторному изучению «руководства по производству полетов». Кроме того, командир воздушного судна привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Airbus, случившемся 2 ноября. По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводилась доследственная проверка.