Луганск, 26 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 декабря в эфире программы «Соловьев Live» заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ситуация на линии боевого соприкосновения для украинских военнослужащих складывается не очень хорошим образом, скажем так, даже катастрофические потери несут они на разных участках местности, — сказал Марочко. — Это, прежде всего, действительно, населенный пункт Артемовск».

Также офицер отметил, что суточные потери ВСУ под Артемовском можно приравнять к потере батальона.

Как передает ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что за прошедшие 24 часа войска ЛНР уничтожили до 50 киевских боевиков.