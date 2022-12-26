Кемерово, 26 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В приюте в Кемерове, где произошёл смертельный пожар, жили в основном бездомные люди. Об этом на заседании суда 26 декабря сообщил организатор нелегального общежития Андрей Смирнов.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

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«Преимущественно там находились бездомные. Большинство из них я знаю лично. Я их поднимал с теплотрасс, с помоек. Большинство привозила полиция или из больниц», ― рассказал Смирнов.

Он уточнил, что «в дом милосердия» свозили людей из второй городской больницы, из 11-й больницы, привозили из полиции, из ФСИН.

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По словам адвоката подозреваемого, в декабре 2021 года районная прокуратура проводила проверку. Также приходили пожарные инспекторы, администрация Заводского района располагала сведениями о наличии на их территории такого приюта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове в частном доме на улице Таврической, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, произошёл пожар. В результате погибли 22 человека, ещё двое пострадавших с ожогами были доставлены в больницу.

Организатор приюта 31-летний предприниматель арестован. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей.