Бангкок, 26 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ранее заразившиеся коронавирусом король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева страны Сутхида вылечились от нового заболевания. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Бюро королевского двора.

Tris_T7 Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева страны Сутхида

Уточняется, что, по словам медиков, после проведённого лечения у короля и королевы Таиланда нормальное самочувствие, а их тесты на SARS-CoV-2 показали отрицательные результаты.

Также указывается, что в результате этого королевская чета Таиланда может приступить к выполнению своих королевских обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну (Рама Х) и королеве Сутхиде было рекомендовано временно воздержаться от исполнения королевских обязанностей.