Симферополь, 26 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства драки в ночном клубе «Монро» в Симферополе с участием четверых бойцов отряда СОБР «Ахмат» и полицейских из Чечни. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

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По данным собеседника агентства, инцидент произошел в субботу, 24 декабря. В третьем часу ночи в полицию поступило сообщение о том, что возле клуба на Кировской улице Симферополя трое мужчин в камуфляжной форме избивают парня и девушку. Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы застали возле клуба троих бойцов отряда СОБР «Ахмат» Росгвардии, оперуполномоченного МВД Чечни и гаишника из той же республики. Причем среди полицейских находился заместитель командира отряда полковник Хасан Ибрагимов, а также двое его подчиненных — старший лейтенант Тадушев и лейтенант Азизов. Задержанный оперативник Абдулаев имеет специальное звание лейтенанта полиции, его коллега из ГИБДД Товсултанов — старший лейтенант.

По предварительным данным, в клубе у полицейских произошел конфликт с кем-то из отдыхающих. Мужчины вышли «поговорить» и избили оппонента, после чего тот сбежал.

«В ходе разбирательства полковник Хасан Ибрагимов нанес одному из прибывших на место полицейских удар ногой в область колена, после чего страж порядка был вынужден применить специальное средство — слезоточивый газ», — рассказал источник ИА REGNUM.

Всех участников конфликта в итоге передали в следственный отдел СКР по Киевскому району Симферополя. От медицинского освидетельствования на предмет опьянения, по данным собеседника ИА REGNUM, бойцы отряда «Ахмат» отказались.

На момент публикации ИА REGNUM не располагает официальными комментариями Росгвардии, МВД и Следственного комитета.