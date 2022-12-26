Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Бывший нападающий «Зенита» и сборной СССР по футболу Сергей Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Viacheslav Evdokimov Сергей Дмитриев

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Сергей Дмитриев, будучи воспитанником ленинградского «Динамо», после чемпионства СССР 1984 года в составе «Зенита» также выступал за московский ЦСКА, испанский «Херес», австрийский «Шталь», швейцарский «Санкт-Галлен», израильский «Хапоэль» из Ашкелона, немецкий «Бекум», «Тюмень», московский «Спартак» и «Кристалл» из Смоленска.

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе чемпионата Италии по футболу сообщили, что 16 декабря ушел из жизни сербский тренер Синиша Михайлович.