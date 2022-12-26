Москва, 26 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении до конца 2022 года 466,5 млн рублей на ускорение реконструкции путепроводной развязки в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга).

Дарья Драй ИА REGNUM Петровская пристань в Кронштадте

Речь идет о дорожной развязке между участком КАД Петербурга, проходящем по защитной дамбе в Финском заливе, и Кронштадтским шоссе. Этот дорожный объект обеспечивает въезд и выезд из Кронштадта, но уже не справляется с возросшими транспортными нагрузками, что приводит к образованию автомобильных пробок. С помощью федеральных денег обновление развязки будет ускорено.

«Реконструкция позволит увеличить пропускную способность данного участка дороги и повысить безопасность движения. Это необходимо как для местных жителей, так и для туристов. Завершить все работы планируется в 2025 году», — сообщили в пресс-службе российского правительства.

Общий объём бюджетных средств на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте составляет более 3 млрд рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на реализацию проектов развития улично-дорожной сети города Кронштадта в форме софинансирования расходных обязательств Петербурга в согласованных пропорциях.