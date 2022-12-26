Москва, 26 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Защитный шлем лётчика подарил девочке Дарье из Ижевска в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» министр обороны РФ Сергей Шойгу, также пригласивший её на парад Победы. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

mil.ru Шойгу присоединился к акции «Ёлка желаний»

Отмечается, что Шойгу в рамках участия в названной благотворительной акции снял с украшенной новогодними пожеланиями ребят открытку девочки Дарьи из Удмуртии, которая попросила подарить ей защитный шлем лётчика и поглядеть на парад Победы 9 мая с трибун Красной площади.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил Дарью в Москву 9 мая на Парад Победы. В новогодние праздники девочке подарят защитный шлем лётчика, который будет доставлен в город Ижевск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве труда и социальной защиты России напомнили, что в январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.