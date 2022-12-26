Сеул, 26 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Северокорейские дроны пересекли границу с Южной Кореей. Об этом 26 декабря сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Airman Joe Hendricks, U.S. Navy Радар

По данным издания, предположительно, северокорейские беспилотники пересекли границу в направлении Южной Кореи. Пограничники открыли предупредительный огонь.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, вооруженные силы обнаружили множество неопознанных объектов, предположительно беспилотников, в приграничных районах провинции Кенгидо. Обнаружение объектов привело к временной остановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гимпхо.

В ответ Южная Корея направила для уничтожения дронов КНДР истребители и ударные вертолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии выразили протест Северной Корее после ракетных испытаний. 23 декабря Пхеньян провел пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты, дальность полета которой составила 300 км с максимальной высотой в 50 км.

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