Лондон, 26 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Покупки жителей Британии на Рождество в этом году осуществляются менее активно — из-за ухудшения экономических возможностей британцев, пишет The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Рождество достанется не всем

Например, сегодня, 25 декабря, в так называемый День подарков, торговым точкам, чтобы у них побольше покупали, пришлось снизить цены на 80%.

Комментируя сложившееся положение в стране, аналитики называют такие шаги со стороны продавцов плохим признаком, ведь цены сильно снижены всего на второй день Рождества.

Проблема в том, отмечают эксперты, что британцам может просто не хватить денег на рождественские приобретения, поскольку очень дорого обходятся коммунальные услуги, страховка и продовольствие.