Новочеркасск, Ростовская область, 26 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Георгиевском храме Новочеркасска Ростовской области, являющегося родным городом артиста, состоится церемония прощания с юмористом Александром Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко. Об этом 26 декабря рассказал в городской администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«[Церемония прощания пройдет] в 12:00 мск в Георгиевском храме», — приводит слова представителя администрации Новочеркасска ТАСС.

Также указывается, что юморист будет похоронен в 14:00 мск на новом кладбище Новочеркасска, городские власти помогут семью Александра Пономаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко скончался 24 декабря в возрасте 55 лет от онкологического заболевания, с которым он боролся в течение последнего времени.