Москва, 26 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день обсуждать контакты в формате «5 + 2» по Приднестровью преждевременно. Об этом 26 декабря заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Югасов Владимир ИА REGNUM МИД Российской Федерации

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По словам дипломата, судьба этого переговорного формата определится после урегулирования конфликта на Украине.

«Очевидно, что его будущее прояснится после разрешения ситуации на Украине», — отметил в беседе с ТАСС замглавы МИД России.

Галузин подчеркнул, что на данный момент главное ― это «возвращение конструктивного начала в диалог между Кишиневом и Тирасполем». Пока же, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, продвижения в вопросе соблюдения ранее достигнутых договорённостей нет.

Напомним, в формате «5 + 2» участвуют Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Европейского союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский неоднократно обвинял Кишинёв в сокращении переговорного процесса и в экономическом давлении на Тирасполь с помощью блокады импорта жизненно важных товаров.

В октябре Келли Кейдерлинг, которая стала новым главой миссии ОБСЕ в Молдавии, указала, что она ожидает сотрудничества с властями Кишинёва и Тирасполя, а также с другими участниками формата «5 + 2» для «продолжения и развития переговоров по реинтеграции Приднестровья в Молдавию».

В конце ноября министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску высказал мнение, что урегулирование приднестровского конфликта будет возможно только после завершения спецоперации на Украине. Он также назвал формат «5 + 2» самым эффективным механизмом по нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем.