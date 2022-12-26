Москва, 26 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с фальсификацией протоколов собраний собственников жилья, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Петром Толстым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект устраняет неопределенности, связанные с установлением фактов подделки протоколов общих собраний, статусов таких собраний, а также действий органов государственного жилищного надзора при получении такой информации от собственников помещений в многоквартирном доме. Проект федерального закона предусматривает уточнение процедуры хранения, предоставления собственникам и их представителям документов, позволяющих ознакомиться с результатами голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

Так, предполагается, что подлинники протоколов будут хранить в электронном виде не менее 10 лет, а не трех. При этом предусматривается, что подлинники протокола, решений собственников и других приложений по истечении трех лет по акту передаются для хранения в многоквартирном доме.

Электронные образы протоколов, решений собственников и других приложений в соответствии с проектируемыми нормами должны храниться в системе (ГИС ЖКХ) 10 лет. При этом в случае размещения нового образа протокола, отражающего решения собственников по одному и тому же общему собранию (при необходимости уточнения формулировок, технической доработке), прежний электронный образ должен быть сохранен в системе.

Также у собственников появится право принимать решение об изготовлении дополнительных экземпляров протокола общего собрания. Дополнительные экземпляры заверяются подписями инициатора собрания, представителя государственного жилищного надзора и представителя управляющей организации или ТСЖ, ЖСК, а в случае непосредственного управления — подписями инициатора собрания и представителя органа государственного жилищного надзора. Указанные подписи удостоверяют тождественность экземпляра протокола с подлинником протокола, передаваемого в орган государственного жилищного надзора. При этом информация о количестве экземпляров и местах их хранения должна быть отражена в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Для облегчения выявления фактов подделок подписей в письменных решениях собственников уполномоченным органами законопроект предусматривает обязанность собственников помещений в многоквартирном доме собственноручного указывать в решениях на каждой странице свои фамилии, имени и отчества. Данная мера, в частности, облегчит проведение почерковедческой экспертизы.

В случаях обращения собственников с заявлением о фальсификации итогов голосования, органы государственного жилищного надзора будут проводить внеплановые проверки. При выявлении фактов подделки документов — направлять соответствующих документов в правоохранительные органы.