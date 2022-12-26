Москва, 26 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В течение 10 месяцев 2022 года товарооборот между странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 12,8%, составив порядка $67 млрд. Об этом 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на данные Евразийского банка развития (ЕАБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

«Объем взаимной торговли государств ЕАЭС составил около $67 млрд за 10 месяцев 2022 года и увеличился на 12,8% г/г, оценили аналитики ЕАБР», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации ЕАБР, в результате изменений в производственно-логистических цепочках для экономик государств — участников ЕАЭС появились новые возможности.

При этом уточняется, что за названный период экспорт из Армении в Белоруссию и Россию увеличился в 2,8 и 2,5 раза, экспорт Киргизии в Белоруссию и Россию вырос в два и 2,6 раза, а экспорт Казахстана в эти страны увеличился в 1,2 раза в каждую.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении стальных клиновых задвижек, произведённых в Китае.