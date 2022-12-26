Луганск, 26 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Сообщения украинских средств массовой информации о «взятии» Кременной в Луганской Народной Республике боевиками ВСУ являются дезинформацией. Об этом 26 декабря в своем Telegram-канале заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Киев предпринял «информационную атаку» по взятию Кременной, — говорится в распространенном сообщении. — На земле все без изменений. Продолжаются артиллерийские дуэли. Грязь мешает существенным перемещениям сил».

Стоит отметить, что генеральный штаб вооруженных сил Украины к утру понедельника также не подтвердил информацию о «взятии» Кременной.

Как передает ИА REGNUM, ранее на портале мэра Москвы Сергея Собянина сообщили о запланированном посещении столицы детьми из воссоединившихся с РФ регионов и детьми участников специальной военной операции.