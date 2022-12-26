Москва, 26 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Госдуме в 2023 году готовы продолжать оперативную правовую интеграцию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

«В ходе весенней сессии мы будем сталкиваться с определенными сюжетами, которые потребуют оперативной корректировки законодательства. Я считаю, что в этом нет ничего неправильного, жизнь просто богаче, нежели чем мы иногда представляем, как это будет работать», — сказал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Он отдельно обратил внимание на особенности процесса интеграции новых регионов.

«Территории очень разные. ДНР и ЛНР все же последние восемь лет жили в своем законодательном поле, не украинском, и двигались к нам, то есть работа по интеграции законодательства так или иначе проводилась и по социальным выплатам, и по конкурсным процедурам, по регулированию таможенных процедур. Работа шла, они ближе и гораздо больше владеют российским законодательством, чем Запорожская и Херсонская области — они жили исключительно в украинском правовом поле, им нужно больше времени, чтобы подстроиться под российское законодательство», — пояснил парламентарий в ходе пресс-конференции в Москве.

«Главное — вовремя слушать эти сигналы, чтобы не было каких-то проблем, которые невозможно решить у регионов. Если обратная связь есть, а она есть, мы оперативно на все реагируем», — заверил Топилин.

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