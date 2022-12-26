Ханты-Мансийск, 26 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Фигурантам уголовного дела о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью обвинения на более тяжкую. Информация об этом размещена в картотеке Центрального окружного военного суда.

pixmart Поджог

Читайте также: В Югре арестовали поджигателей здания военкомата

Изначально Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену было предъявлено обвинение в повреждении имущества и хулиганстве. Теперь им вменяется ч.2 п. а ст.205 УК РФ ― «Теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору».

Отметим, что это один из первых случаев в России, когда дело о поджоге военкомата переквалифицировали на подобную статью.

Ранее по теме: В Удмуртии вынесли приговор поджигателю призывного пункта и военкомата

Как сообщало ИА REGNUM, попытку поджечь здание военного комиссариата в Нижневартовске злоумышленники предприняли 4 мая. В результате инцидента никто не пострадал. В середине мая стало известно об аресте подозреваемых.