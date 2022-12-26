Москва, 26 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. С 3 по 8 января 2023 года дети из многодетных и социально незащищенных семей в том числе из воссоединившихся с Россией регионов, а также дети участников специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина посетят российскую столицу. Об этом 26 декабря сообщается на портале московского мэра.

Дети в театре. 1955

«По приглашению мэра Москвы с 3 по 8 января 2023 года столицу по традиции посетят дети из российских регионов, в том числе жители новых территорий», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для детей подготовлена обширная культурная и образовательная программа в рамках проекта «Город открытий», и добавляется, что среди них будут дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети участников спецоперации и победители и призёры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганскую Народную Республику для детей бойцов спецоперации привезли новогодние подарки.