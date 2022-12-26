Действия Суровикина снижают шансы ВСУ на успешное наступление — FT
Москва, 26 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Решения и действия командующего группировкой ВС Российской Федерации в зоне СВО Сергея Суровикина сократили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении. Об этом 26 декабря сообщает британская газета Financial Times.
«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в сообщении издания.
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин был назначен 8 октября 2022 года приказом Министерства обороны России. Ранее Суровикин занимал должность командующего Южной группы российских войск.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist отметил сильный характер Сергея Суровикина.