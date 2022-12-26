Москва, 26 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Решения и действия командующего группировкой ВС Российской Федерации в зоне СВО Сергея Суровикина сократили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении. Об этом 26 декабря сообщает британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в сообщении издания.

Командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин был назначен 8 октября 2022 года приказом Министерства обороны России. Ранее Суровикин занимал должность командующего Южной группы российских войск.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist отметил сильный характер Сергея Суровикина.