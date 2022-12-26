Москва, 26 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Экспорт из России будет облегчён для лесопромышленных компаний, пишет 26 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у министра экономического развития страны Максима Решетникова (от 16 декабря).

Дарья Антонова ИА REGNUM Лесная промышленность

Отмечается, что в российском правительстве готовы на преобразования, которые помогут лесопромышленникам. Ряд их предложений нашёл отклик.

Например, до 500 млн рублей (с 300 млн рублей) вырастет предельный размер субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Проект соответствующего постановления сейчас проходит процедуру согласования.

Также будет изменён порядок движения грузов через границу России с Белоруссией и с Казахстаном.

До сих пор, отмечает издание, сухие пиломатериалы из России можно было вывозить только ж/д-транспортом в Белоруссию через российско-белорусскую границу, а в Казахстан и в Киргизию — через российско-казахстанский участок границы. К тому же транзит пиломатериалов через Казахстан был запрещён. После внесения изменений эта проблема будет решена.