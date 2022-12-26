Исламабад, 26 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Американское посольство в Пакистане предупредило своих граждан об угрозе терактов, которые могут быть совершены в пакистанской столице, сообщает 26 декабря посольство США.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

В дипмиссии США отметили, что, согласно полученной информации, экстремисты, возможно, намереваются совершить нападение на американских граждан в одной из частных гостиниц в Исламабаде в предновогодние дни.

Силы безопасности в столице Пакистана приведены в состояние повышенной готовности. Персоналу американского посольства предложили не покидать территорию по личным причинам во время всех новогодних праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря группа боевиков-исламистов захватила контртеррористический центр в городе Банну на северо-западе Пакистана. Злоумышленники захватили заложников, чтобы вести переговоры с официальными лицами.

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