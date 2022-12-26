В ЛНР за сутки уничтожили до 50 киевских боевиков
В НМ ЛНР сообщили об уничтожении до 50 киевских боевиков за сутки
Луганск, 26 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли один бронетранспортёр, два танка, четыре артиллерийские установки, два беспилотника и 18 единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times написала, что киевские боевики измотаны, в рядах ВСУ фиксируются большие потери.