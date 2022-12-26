Луганск, 26 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли один бронетранспортёр, два танка, четыре артиллерийские установки, два беспилотника и 18 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times написала, что киевские боевики измотаны, в рядах ВСУ фиксируются большие потери.