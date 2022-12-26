Ярославль, 26 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2022 году увеличились объемы строительства жилья, ремонта дорог и благоустройства. Об этом шла речь на заседании правительства региона, посвященном итогам работы в 2022 году.

Пресс-служба правительства Ярославской области Отремонтированная дорога

Ввод жилья на территории Ярославской области составил 795 тысяч квадратных метров, что на 4,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Завершено расселение 15,63 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселены 800 человек. Восстановлены права 533 участников долевого строительства семи проблемных жилых домов.

«В этом году мы реализовали большое количество социальных проектов. Продолжилось строительство инфраструктуры в районах — школ, больниц, ФАПов, спортивных объектов, учреждений культуры», — отметил губернатор Михаил Евраев.

В частности, возведены спальный корпус для ветеранов войны и труда в Некрасовском районе, детская поликлиника во Фрунзенском районе Ярославля, общеобразовательная школа на 55 учащихся в селе Марково Ростовского района, центр развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Яме.

Развивалась и инфраструктура. Построены станция водоподготовки в селе Туношна, очистные сооружения водоснабжения в Данилове, в селах Туношна, Золоторучье и Новый Некоуз. В рамках социальной газификации под контролем правительства области построено более 141 километра газовых сетей. Сети прошли до границ 4 тысяч земельных участков. Газ получили более 1150 домовладений.

«Огромная работа была проведена по дорогам. Мы в 1,5 раза увеличили объемы ремонта и привели в порядок почти 500 километров дорог. В следующем году ставим задачу также вести работы опережающими темпами», — отметил Михаил Евраев.

Заметным для жителей области в 2022 году глава стал проект комплексного благоустройства «Наши дворы». Всего в регионе было приведено в порядок 483 объекта на общую сумму более 2,3 млрд рублей. В том числе благоустроены 318 дворов, 41 общественная территория, созданы 93 детские и спортивные площадки и 23 места для выгула животных.