Почти 100 тыс. мобилизованных воспользовались кредитными каникулами
Почти 100 тыс. мобилизованных и членов их семей воспользовались кредитными каникулами
Москва, 26 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Около 100 тыс. мобилизованных и членов их семей воспользовались кредитными каникулами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).
«Кредитные каникулы, я посмотрел статистику, уже около 100 тыс. человек мобилизованных и членов их семей воспользовались кредитными каникулами», — заявил Топилин в ходе пресс-конференции в Москве.
При этом парламентарий признал, что «были сбои, не все быстро получается».
«Это было связано с тем, что данные о мобилизации и данные мобилизованных — это не та информация, которая находится и должна находиться в открытом доступе. Если раньше мы привыкли к тому, что все это делается в рамках межведомственного взаимодействия… Здесь по-другому. Пришлось отработать решение», — уточнил парламентарий.
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Напомним, в ноябре 2022 года СМИ сообщили о том, что кредитные организации России позволяют себе отказывать заёмщикам, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, в предоставлении каникул по выплатам либо допускают ошибки. В частности, на форум Banki. ru поступило более десяти жалоб на то, что соответствующие меры поддержки по факту не реализуются.