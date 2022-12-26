Москва, 26 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Около 100 тыс. мобилизованных и членов их семей воспользовались кредитными каникулами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Кредитные каникулы, я посмотрел статистику, уже около 100 тыс. человек мобилизованных и членов их семей воспользовались кредитными каникулами», — заявил Топилин в ходе пресс-конференции в Москве.

При этом парламентарий признал, что «были сбои, не все быстро получается».

«Это было связано с тем, что данные о мобилизации и данные мобилизованных — это не та информация, которая находится и должна находиться в открытом доступе. Если раньше мы привыкли к тому, что все это делается в рамках межведомственного взаимодействия… Здесь по-другому. Пришлось отработать решение», — уточнил парламентарий.

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Напомним, в ноябре 2022 года СМИ сообщили о том, что кредитные организации России позволяют себе отказывать заёмщикам, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, в предоставлении каникул по выплатам либо допускают ошибки. В частности, на форум Banki. ru поступило более десяти жалоб на то, что соответствующие меры поддержки по факту не реализуются.