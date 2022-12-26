Ярославль, 26 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославской области завершаются работы по капитальному ремонту двух участков объездной дороги вокруг спорткомплекса «Подолино». Об этом сообщает правительство региона.

Пресс-служба правительства Ярославской области Спорткомлекс «Подолино»

В «Подолино» проходит этап Кубка России по фристайлу и другие крупные соревнования по зимним видам спорта. Ремонт дорог оценил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Общая протяженность объектов — 1,5 километра. Готовность составляет 88%. Дорогу расширили, уложили нижний слой асфальта, проложили водопропускные трубы. Построена парковка на 1000 мест и разворотная площадка для автобусов. Сейчас продолжается обустройство освещения.

«Проект реконструкции дороги позволит обеспечить подъездные и объездные пути к спорткомплексу, что очень важно для организации и проведения здесь спортивных событий всероссийского и международного уровня, — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Поручаю «Губернаторскому контролю» выезжать на объект для проверки качества работ и соблюдения подрядчиком поставленных сроков».

Общая стоимость всех муниципальных контрактов на проведение работ составляет более 93 млн рублей. Часть средств выделена правительством области. По словам местных жителей, дорогу сделали удобной и освещенной.

Пресс-служба правительства Ярославской области Спорткомлекс «Подолино»

По информации правительства области, с конца декабря до середины марта в «Подолино» запланировано порядка 11 спортивных мероприятий. Организационные вопросы их проведения обсудили на совещании с участием губернатора.

«Правительство области совместно с организаторами соревнований прикладывает максимальные усилия для проведения всех мероприятий в «Подолино» этой зимой на качественном уровне. Мы принимаем здесь не только Кубок России, чемпионат и первенство России по фристайлу, — отметил Михаил Евраев. — В феврале нас ждет еще один праздник экстремального спорта — открытые международные соревнования «Кубок чемпионов» по фристайлу».

Губернатор потребовал уделить особое внимание безопасности спорткомплекса. К «Кубку чемпионов» по периметру места проведения соревнований должны быть установлены видеокамеры, разработан четкий план доставки зрителей.