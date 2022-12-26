Сеул, 26 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Легкий реактивный штурмовик КА-1 военно-воздушных сил (ВВС) Республики Кореи потерпел крушение на территории уезда Хвенсон провинции Канвондо. Об этом 26 декабря сообщает информационное агентство «Рёнхап» (Yonhap News Agency).

U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Stephenie Wade Штурмовик KA-1 ВВС Республики Корея

«По данным вооруженных сил, самолет упал на землю в округе Хенсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула, в 11:43, вскоре после взлета с авиабазы в соседнем городе Вонджу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пилота реактивного штурмовика смогли катапультироваться и на данный момент находятся в сознании на пути в больницу.

Стоит отметить, что провинции Канвондо в Южной Корее (Республика Корея) и Канвондо в Северной Корее (КНДР) перед разделением Кореи в 1945 году были одной административной единицей.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате крушения корвета военно-морских сил Таиланда «Сукхотай» погибли 18 человек.