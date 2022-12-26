Донецк, 26 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 53 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 189 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялась артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что от действий киевских боевиков в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 24 февраля 2022 года погибли 169 человек 449 жителей были ранены, из них погиб 21 ребёнок, ещё 29 получили ранения.