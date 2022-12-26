Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Нападение на сотрудника скорой медицинской помощи произошло на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Нападавшим оказался нетрезвый пациент, к которому и приехала скорая. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщение об инциденте поступило в полицию из службы «03» глубокой ночью 25 декабря. Во время медицинского осмотра мужчина, 1979 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой по лицу 38-летнего фельдшера скорой помощи.

Позже подозреваемого обнаружили в больнице, где у него диагностировали сотрясение головного мозга, гематому в скуловой области и алкогольное отравление. После оказания медпомощи правонарушителя доставили в 45-й отдел полиции Невского района и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. «Материал передан в следственные органы для дальнейшего процессуального решения», — добавили в Главке МВД.

Что же касается пострадавшего фельдшера, то его доставили в больницу со ссадиной верхней губы и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Читайте также: Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Саратове

Как сообщало ИА REGNUM, еще один случай нападения на работников скорой помощи зафиксирован в Саратове. Медицинского работника избил пациент в квартире дома на улице Мичурина.