Москва, 26 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В России пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось вербовкой и отправкой в Сирию и на Украину российских граждан для участия в боевых действиях. Об этом 26 декабря сообщили в Следственном комитете России.

sledcom.ru Задержание террористов в ХМАО-Югре

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Подозреваемые скрывались от правосудия в разных регионах страны. Они были задержаны силовиками на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Дагестане, Чечне и Тюменской области. Всего было арестовано десять членов сообщества и организатор. Ещё восемь соучастников объявлены в международный розыск.

По данным СКР, начиная с 2010 года злоумышленники «организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации». По заданию этой организации члены сообщества переправляли российских граждан в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России. Кроме того, они занимались финансированием терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности.

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В настоящее время задержанные находятся под стражей. Их обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нём, содействии терроризму, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма (ст. 205.5, 205.4, 205.1 и 205.2 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря суд в Ростове-на Дону вынес обвинительный приговор жителю Крыма за организацию ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима.