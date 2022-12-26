Токио, 26 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. О гибели 17 жителей Японии из-за снегопадов сообщает 26 декабря Fuji. Люди погибают при падении снега с крыш.

Цитата из видео Снегопад в Японии

Уточняется, что травмы получили 110 человек. Кроме того, наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Снегопадом охвачены запад и север Японии. В северной части страны и на западе (вдоль побережья Японского моря) снегопад продолжается уже десятый день.

В одной лишь префектуре Ямагата выпало 169 см снега (высота снежного покрова). В префектуре Ниигата обесточена тысяча домовладений.