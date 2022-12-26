Ереван, 26 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. С рабочим визитом направился в Россию премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Уточняется, что визит главы правительства Армении в Россию будет проходить 26–27 декабря и в ходе него премьер-министр республики будет принимать участие в неформальном саммите стран — участниц СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление из-за отказа главы МИД Армении Арарата Мирзояна приехать на переговоры с Азербайджаном в Москву.