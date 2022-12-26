Саратов, 26 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Саратовской области окажут помощь семьям военных, погибших при падении украинского беспилотника на подлёте к военному аэродрому Энгельс, сообщил 26 декабря губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Поминальная свеча

Губернатор выразил соболезнования родным и близким троих военнослужащих, которые получили смертельные ранения, и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения.

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