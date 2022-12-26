Москва, 26 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй 26 декабря в преддверии столетия образования СССР рассказал о значении Советского Союза в истории Китая.

Mfa.gov.cn Чжан Ханьхуэй

«Советский Союз имеет особое значение для Китая. Раскаты орудийных выстрелов Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Советский Союз помог создать КПК и подготовить многочисленные кадры для развития партии», — сказал Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что «китайский народ никогда не забудет искренней помощи советского народа».

Также Чжан Ханьхуэй отметил, что Советский Союз стал первым в истории государством, реализовавшим идеи социализма. Становление СССР привело ко множественным и масштабным переменам в структуре международных отношений.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе симпозиума по международному положению и международным отношениям заявил о намерении КНР углублять отношения с Россией в 2023 году.