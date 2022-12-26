Вашингтон, 26 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты «умирают изнутри» из-за миграционной политики действующей американской администрации. Об этом 25 декабря написал бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в собственной соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В своём сообщении бывший американский лидер призвал всех обратить внимание на ситуацию на южной границе США и сравнить её с той, которая наблюдалась в тот период, когда он находился у власти.

При этом Трамп назвал нынешнюю ситуацию на американской границе «шоу ужасов», хотя до этого она, по его мнению, была «самой безопасной» в истории США.

«В нашу страну проникает рекордное число людей, многие из них закоренелые преступники (в том числе убийцы, торговцы людьми и наркодилеры), на таком уровне, который мы не видели. США умирают изнутри!!!» — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря вице-президент национального совета американской пограничной службы Крис Кабрера рассказал, что отмена нормы о высылке мигрантов стала причиной увольнений из пограничной службы США.