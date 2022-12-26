Киев, 26 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Киевские боевики измотаны, в рядах ВСУ фиксируются большие потери, пишет Financial Times.

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Ситуацию в районе спецоперации прокомментировал на условиях анонимности западный советник по вопросам обороны, отметив, что у ВСУ не всё благополучно.

Он пояснил, что многие из тех, кто находится в зоне боевых действий, не подготовлены должным образом. Многие из боевиков «явно страдают от сильной усталости».

В рядах ВСУ наблюдаются большие потери, отметил эксперт, добавив, что не хватает украинской армии и боеприпасов, и оружия.