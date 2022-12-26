Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В последнюю неделю 2022 года погоду в Петербурге будут определять теплые атлантические циклоны, из-за которых в Северной столице после морозной погоды вновь наступит оттепель с осадками в виде мокрого снега. А в новогоднюю ночь в городе вообще может пройти дождь, сообщил 26 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

ИА REGNUM Оттепель

«Уже завтра днем атмосферный фронт принесет к Санкт-Петербургу снег, усилится ветер южных направлений, но температура воздуха еще будет отрицательной. А вот с середины недели в наш регион снова приходит оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет», — рассказал специалист.

По словам Колесова, под влияние циклонов в теплой их части попадет не только Петербургский регион, но и почти весь запад европейской части России.

Как отметил синоптик, избежать дождя в новогоднюю ночь Петербург сможет только в том случае, если «какой-то барический гребень проскочит между циклонами». Окончательный прогноз на последний день года будет сформирован чуть позже.