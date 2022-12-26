Москва, 26 декабря, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов пообещали поставить режиму Киева комплекты JDAM, которые превращают обычные авиационные бомбы в высокоточные, однако у боевиков ВСУ могут быть проблемы с использованием такого вида вооружений. Об этом 26 декабря говорится материале обозревателя РИА Новости Давида Нармании.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что комплекты Joint Direct Attack Munition («унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели») делают из обычной бомбы высокоточный прицельный боеприпас, для чего к середине такой бомбы добавляются крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями, в котором находится мини-компьютер с навигационным оборудованием.

При этом уточняется, что особенностью этих комплектов является относительная дешевизна (около $24 тысяч, и эта цена при экспорте может увеличиться в 2–3 раза) и на данный момент JDAM позволяет такому боеприпасу маневрировать в радиусе до 70–80 километров, наводясь на цель с помощью инерциальной системы наведения вместе с GPS при отклонении от цели, в редком случае превышающем десять метров.

В то же время добавляется, что, по мнению авиационного эксперта Владимира Карнозова, США привыкли использовать такие комплексы при своём господстве в воздухе, чего не наблюдается в конфликте на территории Украины, где авиация киевских брейков может совершать только единичные полеты.

«Практически все, что поднимается в воздух, сразу сбивают. Поэтому интенсивно использовать такие бомбы (ВСУ. — Прим. ред.) не смогут», — пояснил эксперт.

Кроме того, указывается, что, хотя при развале СССР украинским властям достался большой авиапарк военных самолётов, большая часть была продана Киевом за границу, а большинство оставшихся — сбиты в ходе спецоперации.

«Украинские самолёты регулярно сбиваются российскими истребителями и силами ПВО — только на этой неделе, по официальной информации, Киев потеряли четыре МиГ-29 и два Су-25. То есть Украине банально не хватает средств доставки для бомб, оснащенных JDAM», — говорится в статье и уточняется, что для использования Киевом JDAM нужно время, так как они не приспособлены к имеющимся у ВСУ боеприпасам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в рядах бандеровской армии наблюдается массовый саботаж приказов командования.