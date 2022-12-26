Астана, 26 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В планы Астаны не входит помощь кому-либо в обходе антироссийских санкций, передаёт NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Такую позицию высказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, добавив, что республика не будет при этом следовать в своей политике за антироссийским санкционным трендом Запада, поскольку рестрикции могут навредить казахстанской экономике.

«Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому [экономика Казахстана] не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер», — сказал Тлеуберди.