Пекин, 26 декабря, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Власти Китая будут придерживаться объективности и беспристрастности в вопросе о кризисе на территории Украины и намерены в 2023 году «углублять стратегическое взаимное доверие и сотрудничество» с Россией. Об этом 25 декабря заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе симпозиума по международному положению и международным отношениям, его слова приводит агентство Синьхуа.

Bundesministerium Ван И

Как указал глава МИД Китая, Пекин в вопросе о кризисе на Украине последовательно придерживается «основополагающих принципов объективности и беспристрастности», не отдаёт предпочтение какой-либо из его сторон, не способствует эскалации ситуации и не пытается получить от этого выгоду.

При этом он добавил, что Китай собирается в 2023 году «углублять стратегическое взаимное доверие и сотрудничество» с Россией, невзирая на давление западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская государственная газета Global Times написала, что в Китае считают, что страны Запада несправедливо обошлись с Россией, и то, что сделали на Украине, рано или поздно может вспыхнуть на китайском Тайване.