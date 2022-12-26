В Крыму предложили Киеву прекратить «сумасшедший трёп» о возврате земель
Симферополь, 26 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Не более чем агрессивным трёпом являются очередные обещания Киева «вернуть Крым», заявил 26 декабря глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Россия. Донбасс. Крым
Комментируя заявление из Киева о том, что в новом году Украина планирует «вернуть Крым» и что это произойдёт в результате победы над российской армией, Гемпель сказал, что фашистский украинский режим обречён.
«Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший трёп, — заявил крымский политик в интервью РИА Новости. — Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан».