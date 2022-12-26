Симферополь, 26 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Не более чем агрессивным трёпом являются очередные обещания Киева «вернуть Крым», заявил 26 декабря глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия. Донбасс. Крым

Комментируя заявление из Киева о том, что в новом году Украина планирует «вернуть Крым» и что это произойдёт в результате победы над российской армией, Гемпель сказал, что фашистский украинский режим обречён.

«Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший трёп, — заявил крымский политик в интервью РИА Новости. — Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан».