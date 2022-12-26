Вашингтон, 26 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Известный идеолог глобального либерализма Роберт Каган, являющийся мужем заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сделал попытку объяснить правила «мира, основанного на правилах», о которых в последнее время часто говорят лидеры стран Запада. Он написал об этом в своей статье «Свободный мир, если вы можете его сохранить. Украина и американские интересы» для американского журнала Foreign Affairs, анализ которой провёл 26 декабря обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Mariusz Kubik Роберт Каган

Как отметил автор материала, ранее российские официальные лица неоднократно говорили о том, что раз лидеры западных стран обвиняют Россию в нарушении правил «мира, основанного на правилах», то таковые необходимо хотя бы в сжатом виде сформулировать, что и пытается сделать в своей статье Каган. При этом указывается, что последний параллельно говорит, каковым, по его мнению, является национальный интерес США в разжигании Вашингтоном военного конфликта на территории Украины.

Уточняется, что, по словам Кагана, с начала ХХ века Соединённые Штаты якобы несут тяжёлое бремя защиты «либеральной гегемонии» и, если пытаются отвернуться на собственные проблемы, Европа и Азия начинают мировые войны, а «бандитские нации» делают попытки задавить либерализм, в результате чего Вашингтон вынужден вмешиваться в глобальные конфликты даже тогда, когда ничто не угрожает безопасности США.

«Защита Украины — это защита либеральной гегемонии. Когда сенатор-республиканец Митч Макконнелл и другие говорят, что Соединённые Штаты имеют жизненно важные интересы на Украине, они не имеют в виду, что Соединённым Штатам будет непосредственно угрожать поражение Украины. Они имеют в виду, что либеральный мировой порядок окажется под угрозой, если Украина проиграет», — написал в своей статье муж Виктории Нуланд о текущей ситуации в мировой политике.

В то же время указывается, что Каган не уточняет, каким образом относится к либерализму и его ценностям режим Киева, который использует символику, идеологию и практику нацистской Германии, и в своей статье рассматривает Вторую мировую войну как противостояние «либеральных демократий» (говоря только о США и Великобритании) с «авторитарными режимами» (говоря лишь о Германии и Японии), не говоря о главной роли Советского Союза в разгроме нацизма.

Помимо того, добавляется, что идеолог глобального либерализма сообщает, что именно лидеры стран Запада имеют в виду, когда говорят о «миропорядке, основанном на правилах».

«Американские лидеры часто говорят о защите международного порядка, основанного на правилах, но американцы не признают гегемонизма, присущего такой политике. Они не осознают, что, как однажды заметил Рейнгольд Нибур (довольно популярный у современных либералов теолог середины прошлого века. — Прим. авт.), сами правила являются формой гегемонии. Они не нейтральны, а предназначены для поддержания международного статус-кво, при котором на протяжении восьми десятилетий доминировал либеральный мир, поддерживаемый Америкой. Порядок, основанный на правилах, является дополнением к этой гегемонии», — говорится в статье Кагана.

Корнилов подчёркивает, что этим муж Виктории Нуланд фактически прямо говорит, что «мир, основанный на правилах», — это полная гегемония США, стандартная форма империализма и колониализма.

Также российский обозреватель уточняет, что такими своими выводами Каган делает попытку обосновать необходимость прямого военного столкновения западных стран с Россией, что необходимо для сохранения американской гегемонии в мире.

«Что ж, стоит поблагодарить Роберта Кагана за такую исчерпывающую откровенность. Мы и раньше знали ответ на вопрос, что собой представляет «мир, основанный на правилах». Но теперь у нас есть доказательство, которое мы можем предъявлять другому миру — тому, который, как и Россия, не желает подчиняться диктатуре самопровозглашенного «гегемона», — заключил в своей статье Корнилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка».