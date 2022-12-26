Муж Виктории Нуланд объяснил США, для чего им нужно воевать с Россией
Муж Виктории Нуланд объяснил Соединённым Штатам, для чего им нужно вести войну с Россией
Вашингтон, 26 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Известный идеолог глобального либерализма Роберт Каган, являющийся мужем заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сделал попытку объяснить правила «мира, основанного на правилах», о которых в последнее время часто говорят лидеры стран Запада. Он написал об этом в своей статье «Свободный мир, если вы можете его сохранить. Украина и американские интересы» для американского журнала Foreign Affairs, анализ которой провёл 26 декабря обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.
Как отметил автор материала, ранее российские официальные лица неоднократно говорили о том, что раз лидеры западных стран обвиняют Россию в нарушении правил «мира, основанного на правилах», то таковые необходимо хотя бы в сжатом виде сформулировать, что и пытается сделать в своей статье Каган. При этом указывается, что последний параллельно говорит, каковым, по его мнению, является национальный интерес США в разжигании Вашингтоном военного конфликта на территории Украины.
Уточняется, что, по словам Кагана, с начала ХХ века Соединённые Штаты якобы несут тяжёлое бремя защиты «либеральной гегемонии» и, если пытаются отвернуться на собственные проблемы, Европа и Азия начинают мировые войны, а «бандитские нации» делают попытки задавить либерализм, в результате чего Вашингтон вынужден вмешиваться в глобальные конфликты даже тогда, когда ничто не угрожает безопасности США.
«Защита Украины — это защита либеральной гегемонии. Когда сенатор-республиканец Митч Макконнелл и другие говорят, что Соединённые Штаты имеют жизненно важные интересы на Украине, они не имеют в виду, что Соединённым Штатам будет непосредственно угрожать поражение Украины. Они имеют в виду, что либеральный мировой порядок окажется под угрозой, если Украина проиграет», — написал в своей статье муж Виктории Нуланд о текущей ситуации в мировой политике.
В то же время указывается, что Каган не уточняет, каким образом относится к либерализму и его ценностям режим Киева, который использует символику, идеологию и практику нацистской Германии, и в своей статье рассматривает Вторую мировую войну как противостояние «либеральных демократий» (говоря только о США и Великобритании) с «авторитарными режимами» (говоря лишь о Германии и Японии), не говоря о главной роли Советского Союза в разгроме нацизма.
Помимо того, добавляется, что идеолог глобального либерализма сообщает, что именно лидеры стран Запада имеют в виду, когда говорят о «миропорядке, основанном на правилах».
«Американские лидеры часто говорят о защите международного порядка, основанного на правилах, но американцы не признают гегемонизма, присущего такой политике. Они не осознают, что, как однажды заметил Рейнгольд Нибур (довольно популярный у современных либералов теолог середины прошлого века. — Прим. авт.), сами правила являются формой гегемонии. Они не нейтральны, а предназначены для поддержания международного статус-кво, при котором на протяжении восьми десятилетий доминировал либеральный мир, поддерживаемый Америкой. Порядок, основанный на правилах, является дополнением к этой гегемонии», — говорится в статье Кагана.
Корнилов подчёркивает, что этим муж Виктории Нуланд фактически прямо говорит, что «мир, основанный на правилах», — это полная гегемония США, стандартная форма империализма и колониализма.
Также российский обозреватель уточняет, что такими своими выводами Каган делает попытку обосновать необходимость прямого военного столкновения западных стран с Россией, что необходимо для сохранения американской гегемонии в мире.
«Что ж, стоит поблагодарить Роберта Кагана за такую исчерпывающую откровенность. Мы и раньше знали ответ на вопрос, что собой представляет «мир, основанный на правилах». Но теперь у нас есть доказательство, которое мы можем предъявлять другому миру — тому, который, как и Россия, не желает подчиняться диктатуре самопровозглашенного «гегемона», — заключил в своей статье Корнилов.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка».