Астана, 26 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Казахстан не станет вводить вслед за странами Запада, заявил казахстанский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передаёт NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Хотя введённые против России санкции отрицательно сказываются на экономике Казахстана, Астана не намерена помогать обходить антироссийские санкции, поскольку это нарушило бы принципы политики республики.

Казахстанский дипломат предложил вынужденным уйти с российского рынка компаниям перенести свой бизнес на территорию Казахстана.

Комментируя проблему Украины, Тлеуберди предложил России и Киеву начать переговоры о мире.