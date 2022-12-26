Купянск, Украина, 26 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В рядах бандеровской армии наблюдается массовый саботаж приказов командования, заявил 26 декабря российский военный эксперт Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооружённых формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

Он отметил, что боевики отказываются выполнять приказы, поскольку в этой бригаде, по данным разведки, не хватает военных, оружия и техники. Так что подразделение оказывается не готово к боевым действиям.

Кроме того, украинских боевиков, отмечает Марочко, всё больше беспокоит число «необоснованных потерь» в бригаде.